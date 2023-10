Veldloop voor Ardooise lagereschoolkinderen is succes

Het was druk op en rond het Ardooise Volkspark. Alle Ardooise jongeren van de lagere scholen werden er uitgenodigd voor een veldloop. Per leerjaar werden zowel de jongens als de meisjes het veld ingestuurd.

De afstanden werden aangepast aan de leeftijden. Thibault Vandenbussche van de sportdienst: “Het was een plezier om te zien hoeveel jongeren zich inschreven voor de veldloop. Hopelijk zet dit hen in om te blijven bewegen.” Per leeftijd was er een interscolair klassement. Bij de meisjes van het eerste leerjaar leverde de basisschool van ’t Veld de primus. De winnaars poseerden fier, samen met alle meisjes die deelnamen aan deze wedstrijd.