Veiling brengt zo’n 15.000 euro op voor bouw van nieuw lokaal voor KSA Menen

Zaterdag hielden zo’n 150 vroegere leiders van de KSA en de VKSJ een grootse reünie in het CC ZomerKaffee. De veiling die aan de bouwbenefiet gekoppeld was, bracht zo’n 15.000 euro op.

Opvallend was de veiling van een croque-monsieur in café De Coulisse die na middernacht bediend zou worden met de glimlach door cafébaas Patrick Deleu. Een oud-leider had maar liefst 170 euro veil voor deze lekkernij.

Maar er gingen ook kunstwerken van onder meer Tine Delmazure en Papricasso onder de hamer. In totaal goed voor een goeie 7.000 euro. Het stadsbestuur verdubbelt het bedrag waardoor de KSA zo’n 15.000 euro overhoudt aan de veiling. Een ferme opsteker voor de vereniging.

Verouderd

Het geld dient voor de bouw van een nieuw lokaal in de Oude Leielaan. Het huidige is helemaal verouderd en dringend aan vernieuwing toe.

De leiding heeft nog heel wat middelen nodig als ze haar droom wil realiseren. Wie de vereniging nog een duwtje in de rug wil geven, kan nog altijd een financiële bijdrage doen via het rekeningnummer BE45 7512 1168 8089 op naam van ‘vzw KSA Menen bouwt’.