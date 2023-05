Veel volk op De Kindercarrousel

Op woensdag 24 mei palmde het huis van het Kind weer het volledige complex Ridefort in voor hun activiteit De Kindercarrousel. Met tal van activiteiten was het terug een aangename namiddag voor ouders en grootouders die met hun (klein) kinderen naar Ruddervoorde waren gekomen.

Een kindercarrousel is een speelse en gezellige ontmoetingsnamiddag voor ouders maar ook voor de grootouders met hun jonge kinderen. De eerste editie dateert al van mei 2016 en ondertussen vinden steeds meer en meer mensen de weg ernaar. Dit jaar werd dan ook een recordopkomst opgetekend.

Tijdens De Kindercarrousel Oostkamp konden de kinderen kennis maken met een blote voeten pad, konden ze bouwen met reuzeblokken en leerden ze alles oven licht en schaduw. Dit jaar was het rode kruis ook aanwezig om de kinderen te leren een verband aan te leggen en hen zelf hartmassage en mond-op-mondbeademing aan te leren. Voor de kinderen die het iets rustiger wilden doen was er in de mattenzaal een initiatie dieren yoga voorzien. Verder was er ook veel bijval voor de kindergrime, de glittertattoo en de verschillende spelletjes die konden uitgeprobeerd worden. Maar er werden ook interactieve sprookjes vertelde en was er een optreden van muziektheater Ietsemenefiets.

Het Huis van het Kind Damme Oostkamp Zedelgem streeft naar een intensieve samenwerking op vlak van preventieve gezinsondersteuning van gezinnen met kinderen en jongvolwassenen. In de eerste fase zal het Huis van het Kind zich vooral richten op (aanstaande) ouders met kinderen tot einde lagere schoolleeftijd. Het Huis van het Kind is op vandaag een samenwerking tussen het OCMW Zedelgem, Kind en Gezin, OCMW en Gemeente Oostkamp,OCMW en Stad Damme, Ferm Kinderopvang, Centrum Inclusieve Kinderopvang, ECK De Wieg en de vereniging SPOOR Brugge. (GST)