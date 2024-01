“Van stress heeft ze helemaal geen last”: wint zesjarige Marie-Louise uit Jabbeke een modellencontract?

Zaterdag 13 januari wordt voor Marie-Louise Claus, leerling van het eerste leerjaar van basisschool De Wassenaard in Varsenare, wellicht de belangrijkste dag van haar leven. Die dag vindt immers de finale plaats van Top Model Belgium Kids, een modellenwedstrijd waar ze aan deelneemt.

Het begon allemaal met de aankondiging van de wedstrijd in een dagblad waarop Liefsha, de mama van Marie-Louise, reageerde.

“Mijn vrouw, die ik in Knokke leerde kennen, is Filipijnse en voor hen is deelnemen aan schoonheidswedstrijden de doodnormaalste zaak van de wereld”, vertelt Yves, de papa van Marie-Louise.

Fotosessie

“In de meeste Filipijnse scholen nemen zo goed als alle laatstejaarsstudenten deel aan missverkiezingen. In hun cultuur is dat bijna een traditie. Het is ook daarom dat mijn vrouw niet twijfelde om ons dochtertje in te schrijven voor die modellenwedstrijd.”

Zo ging de bal aan het rollen voor Marie-Louise. Op een eerste fotosessie zes maanden geleden in Mons waren honderden vijf- en zesjarigen aanwezig. Daarna volgden nog enkele selectiewedstrijden, maar ondertussen behoort Marie-Louise tot een laatste groep van ongeveer veertig kinderen die mogen deelnemen aan de finale in San Marco Village in Schelle.

“Uiteraard zijn we heel fier dat onze dochter deelneemt aan de finale, maar we gaan niet zweven” – papa Yves

“Marie-Louise vindt het ongelooflijk tof dat ze geselecteerd is voor die finale”, gaat papa Yves verder. “Van stress heeft ze helemaal geen last. Zaterdag mag ze in een galajurk op de catwalk lopen en maakt ze deel uit van een indrukwekkende show. Ze doet niets liever en kijkt er echt naar uit.”

“Uiteraard zijn we heel fier dat onze dochter deelneemt aan de finale, maar we gaan niet zweven. Het is een mooi meisje en alles wat ze doet, komt heel natuurlijk over, maar er zijn ongetwijfeld nog kinderen die het goed zullen doen. Het wordt sowieso een onvergetelijke ervaring voor Marie-Louise. Ze kan er maar uit leren, want ik denk wel dat ze later graag fotomodel wil worden.”

Modellencontract

Als de zesjarige leerling van de basisschool De Wassenaard als laureaat eindigt van deze modellenwedstrijd wint ze een uitgebreide fotosessie, een modellencontract en een reis naar de Caraïben.