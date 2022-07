Vakantiewerking Kerekewere! bruist van de creativiteit

Tijdens de komende vakantiemaanden kunnen de kinderen weer op het Gaverdomein terecht voor aangepaste vakantiewerking. Een enthousiaste monitorenploeg van Kerekewere! staat paraat om de jongste generatie een onvergetelijke vakantie te bezorgen. Er kan ook nog ingeschreven worden voor tal van kampen.

Twee maanden vakantie staan voor de deur. Speelpleinwerking en allerlei kampen zijn vaak een goed alternatief voor ouders die moeten werken tijdens de vakantie van hun kinderen. Zeker in Deerlijk waar de speelpleinwerking Kerekewere! in het Gaverdomein een ijzersterke reputatie geniet. “Kleuters en kinderen van het lager hebben een aparte werking”, verduidelijkt schepen van Jeugd Bert Schelfhout (Open VLD). “Ze krijgen een open speelaanbod. Dat is een spelsysteem waarbij het kind ervoor kiest om mee te spelen met een activiteit aangeboden door een animator of vrij te spelen op het speelplein onder toezicht van animatoren.”

Monitoren

“Kerekewere! heeft heel wat troeven. We houden de prijs (6 euro per dag) bewust laag zodat elk kind kan deelnemen. De dienst is heel flexibel. Zo kan je ook de dag zelf nog beslissen om deel te nemen aan de speelpleinwerking. De activiteiten richten zich voor iedereen van 4 tot 15 jaar en vinden plaats van 9 tot 12 uur en van 13.30 uur tot 16 uur. Er is opvang voorzien vanaf 7.30 uur, over de middag en tot 17.30 uur. We kunnen maximaal 160 kleuters en lagereschoolkinderen verwelkomen. In tegenstelling tot heel wat andere speelpleinwerkingen zitten wij niet met een nijpend gebrek aan animatoren.”

Kampen

De dienst Vrije Tijd heeft ook dit jaar een gevarieerd aanbod van kampen uitgewerkt. “Zo organiseert boer Willem Labeeuw boerderijkampen in zijn Bokkeslot en in manege Gavergoed kan men leren paardrijden”, stelt vrijetijdspromotor Julie Deleersnyder. “Verder zijn er avonturenkampen in samenwerking met Oenanthe, theater- en creakampen. Ook de sportievelingen worden niet vergeten met badminton en basket. Voor alle kampen zijn er nog wel enkele plaatsen vrij.” (DRD)