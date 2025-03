Vader van drie uit bezorgdheid over kinderopvang tijdens gemeenteraad: “Waarom hebben jullie niet eerder ingegrepen?”

Voorlopig kunnen alle Jabbeekse kinderen naar de buitenschoolse opvang, maar enkele weken geleden zaten heel wat ouders nog met de handen in het haar. De gemeente verspreidde een brief waarin stond dat, door de aanhoudende overbezetting, er mogelijk een tijdelijke sluiting zat aan te komen. Dat werd vermeden na een spoedoverleg. Mathieu Verkempinck kreeg tijdens de gemeenteraad tien minuten spreekrecht nadat hij meer dan 200 handtekeningen voor de petitie verzamelde. “Dit heeft een grote impact”, reageert de vader van drie.

Het gemeentebestuur verspreidde eind januari een niet te misverstane brief: zonder grondige veranderingen zouden heel wat kinderen niet meer naar de buitenschoolse opvang kunnen. In de vijf buitenschoolse opvangen zaten namelijk veel meer kinderen dan de vergunningen toelieten. Het Agentschap Opgroeien kreeg lucht van de zaak en stelde de gemeente voor een ultimatum: ofwel werkten ze de overbezetting meteen weg, ofwel werd de vergunning tijdelijk of zelfs definitief ingetrokken. Daardoor dreigden heel wat lagereschoolkinderen niet meer terecht te kunnen in de opvang.

Spreekrecht gemeenteraad

Het gemeentebestuur schoot meteen in actie en verstuurde een brief om ouders te vragen alleen in uiterste nood beroep te doen op de opvang. Ook Mathieu Verkempinck – vader van drie kinderen, waarvan twee momenteel naar school gaan – kreeg zo’n brief in de bus. Afgelopen maandagavond kreeg hij tien minuten spreekrecht tijdens de gemeenteraad. Hij sprak er in naam van heel wat andere ouders. “Dit is de tweede keer in onze geschiedenis dat er vanuit de bevolking iemand beroep doet op het petitierecht”, kondigde voorzitter Geert Orbie aan.

Intussen kan ieder kind toch naar de buitenschoolse opvang, omdat de gemeente en de scholen beroep doen op vrijwilligers om te voorzien in extra opvang. Zo worden de vergunde plaatsen toch gerespecteerd, en kunnen kinderen die niet bij een IBO-opvang kunnen aansluiten wegens overbezetting toch naar de opvang op een andere locatie, zoals de scholen.

Vergunningen

“In de brief zijn wij als ouders meermaals gewezen op een gedeelde verantwoordelijkheid”, zegt Mathieu. “Wij werden als ouders verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de opvang al dan niet open zou blijven. Dat is een verschuiving van de verantwoordelijkheid.”

De vergunde plaatsen zijn wat ze zijn. In IBO Jabbeke zijn er 47 plaatsen vergund, maar op 6 november zaten liefst 114 kinderen in de opvang. In Varsenare is de situatie niet beter. Daar heeft de gemeente een vergunning voor 69 plaatsen, terwijl ook daar tussen 5 november en 14 januari per dag tussen de 100 en 109 kinderen aanwezig zijn. “Waarom heeft het gemeentebestuur niet eerder ingegrepen? Jullie hebben toch weet van jullie eigen vergunningen? Welke lessen gaan jullie dan trekken voor de toekomst?”

Voorlopig is er volgens schepen Wim Vandenberghe (CD&V+) een oplossing tot januari 2026. “Zijn er überhaupt voldoende middelen om het tekort aan personeel op te lossen?”, reageerde Mathieu Verkempinck. “Het heeft een enorme impact en daarom reageren mensen ook zo emotioneel. We rekenen erop dat de gemeente zijn verantwoordelijkheid neemt.”

Reactie schepen

Het gemeentebestuur krijgt nu twee maanden de tijd om de antwoorden op de vragen. Schepen Vandenberghe besloot maandagavond al het één en ander kort toe te lichten. “Voor de korte termijn hebben we inderdaad vrijwilligers ingezet”, reageert de bevoegde schepen. “Die oplossing werkt nog steeds. De poule aan vrijwilligers groeit nog elke week. Die mensen krijgen daar een vergoeding voor en worden uiteraard niet verplicht. Ook de leerkrachten die bijspringen op school krijgen een gepaste vergoeding.”

Volgens de schepen is de overbezetting voorlopig ook zo goed als weggewerkt. “In februari hebben we, op drie keer vijf minuten na, geen overbezetting meer gehad”, zegt Vandenberghe. “We hebben drastisch moeten handelen. Tot een maand geleden waren er nog enorme wachtlijsten, maar momenteel is geen enkel kind dat niet naar de opvang kan. Deze zomer zullen we het probleem proberen oplossen met de speelpleinwerking. Op de rest van de vragen is er voorlopig geen antwoord. Ja, we zullen ons engageren om kinderopvang te organiseren. In welke context dat zal zijn, weten we nog niet.”