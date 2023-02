Unieke jongerendriedaagse deze zomer

Westouternaar Eli Declercq (48) treedt in de voetsporen van zijn beide grootvaders. Net als Marcel Richet en Jules Declercq organiseert hij namelijk een wielerwedstrijd. Met de 7 Hills Challenge haalt Eli Declercq op 14,15 en 16 juli de U17 renners jongens en meisjes naar Heuvelland voor een wielerdriedaagse.

“We nemen afstand van het klassieke rondjes draaien dat bij de U17 gebruikelijk is. Uiteindelijk werken we met twaalf gedreven ondernemers aan The 7 Hills Challenge. En kwamen we tot een uniek concept. Wij gaan ploegen vormen van drie meisjes en drie jongens. Die ploegen laten we op een uitdagend parcours diverse disciplines afwerken.” Tot zijn organisatieteam rekent Eli Declercq ondermeer Cycling Vlaanderen, Griet Langedock, tot voor kort mede-organisator van Gent-Wevelgem, de gemeente Heuvelland en Kemmel Koerse. “Op zondag zitten we samen met Kemmel Koerse, de kermiskoers voor profs van Thomas Joseph. Op zondagvoormiddag sluit The 7 Hills Challenge af met een soort relay, een tijdrit van 7 kilometer over de brede wegen van Kemmel Koerse. Eerst rijden de drie meisjes, daarna de drie jongens. Met de gemeente Heuvelland konden we een overeenkomst sluiten om in de Warande van Kemmel een aantal parcours uit te tekenen waar de jongeren kunnen proeven van disciplines als offroad, behendigheid en gravel. Op de Monteberg organiseren we een klimtijdrit. Ook een koers over 40 kilometer over een uitdagend parcours zit in het pakket. Meisjes en jongens kunnen tijdens de diverse proeven evenveel punten verdienen. Volledig in de tijdsgeest streven we in onze organisatie naar gendergelijkheid.”

Kemmel- en Monteberg

Uiteraard werd ook aan een prijzenpot gedacht. “Geen eurootjes, maar wel andere leuke prijzen”, verduidelijkt Eli. “Zoals fietsbegeleiding en kledijpakketten.” De 7 Hills strijkt voor de eerste editie neer in Kemmel, op de flanken van Kemmel- en Monteberg. “Voor de komende edities plannen we de andere heuvels uit het rijke Heuvelland, vandaar ook de verwijzing in ons logo naar ondermeer Zwarte-en Rodeberg.” Tijdens de Seven Hills Challenge is koers het kader waarbij de toprenners van morgen en de bedrijfswereld elkaar vinden op vlak van innovatie en toekomstvisie. “In de wandelgangen wordt nu al gesproken van een Alpes des Jeunes”, besluit Eli Declercq.

(MDN)

Info: www.sevenhills.be/