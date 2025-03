Twijfels bij nieuw lokaal voor KLJ Beerst-Leke-Keiem

Oppositieraadslid Geert Mabesoone (Vlaams Belang) pleitte in een toegevoegd punt op de gemeenteraad in Diksmuide voor het schrappen van de plannen om in de Hendrik Consciencestraat in Beerst een jeugdlokaal te bouwen voor KLJ Beerst-Leke-Keiem. Die vereniging zit er nu gehuisvest in een container en dat zorgt volgens Mabesoone voor overlast. De provincie heeft de plannen van het stadsbestuur alvast niet goedgekeurd. De bevoegde schepen zegt verwonderd te zijn. Hoe moet het nu verder?

KLJ Beerst-Keiem-Leke is de enige jeugdbeweging in Diksmuide die nog geen eigen lokaal heeft. In z’n zoektocht naar een geschikte locatie koos het stadsbestuur voor een perceel bij het ontmoetingscentrum en de gemeenteschool in de Hendrik Consciencestraat in Beerst. Sinds begin 2022 staat daar voorlopig een container als jeugdlokaal, maar het was de bedoeling om er een definitieve huisvesting voor de KLJ te bouwen. Die plannen gaan echter voorlopig niet door, want de provincie keurde ze niet goed.

Volgens Geert Mabesoone heeft dat te maken met het bezwaar in de buurt. “Tijdens het openbaar onderzoek werden bezwaarschriften en een petitie ingediend die ondertekend waren door zeventien verschillende huisnummers in de Hendrik Consciencestraat. De klachten gaan over afval dat achtergelaten wordt, geluidsoverlast, verkeersinbreuken, gebrek aan respect voor de buurt, nachtelijk lawaai en wildplassen. Dat viel niet in dovemansoren bij de Deputatie die de omgevingsvergunning voor het nieuwe lokaal heeft geweigerd.”

Al voldoende dynamiek

En Mabesoone hoopt nu dat het stadsbestuur zijn plannen opbergt. “Die straat kent al voldoende dynamiek met een vrije en gemeenteschool, een ontmoetingscentrum en een oefenruimte voor de plaatselijke muziekvereniging. Nu nog een KLJ-lokaal erbij is een beetje van het goede te veel.”

Schepen van Patrimonium Marc De Keyrel (Team 8600) reageerde verwonderd. “De container staat er sinds 2022 en we ontvingen tot aan het openbaar onderzoek geen enkele formele klacht. Het protest is pas ontstaan na de aanvraag van de omgevingsvergunning. KLJ Beerst-Keiem-Leke telt 50 tot 60 leden. Of zij in de container kunnen blijven en of de nieuwbouwplannen door de weigering in het gedrang komen, weet ik nog niet. We willen eerst de weigeringsbeslissing grondig bestuderen en overleggen met de bevoegde diensten en onze raadsman.” (GUS)