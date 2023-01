Tom Worst ziet de jeugd van tegenwoordig anders uitgaan

Onlangs vond in Ruiselede de jaarlijkse KLJ-fuif Kille Winternacht plaats. Cateraar van dienst, Tom Vandeputte (51) aka Tom Worst, is steevast van de partij. De Ruiseledenaar werkt bij matrassenproducent Latexco in Tielt, maar is na zijn uren al ruim 22 jaar te vinden op allerlei feesten met zijn worsten- en frietkraam.

Dat doet hij samen met zijn vrouw Ariane Vannieuwkerke en kinderen Loucka (18) en Arno (17). Hij is dus goed geplaatst om de impact van corona op het uitgaan te evalueren. “Ruim 20 verenigingen, waarvan zeker de helft KLJ, kunnen we tot ons trouw klantenbestand rekenen. Voor de coronapandemie was het mijn laatste fuif in februari 2020 en ik was voor het eerst weer actief met mijn kraam op de sportfeesten van de KLJ in Dentergem. Over het hele jaar 2022 merken we een grotere opkomst op fuiven. Vooral het begin was het één en al booming, nu merken we een bescheiden stabilisering. Het consumptiegedrag aan ons kraam is qua volume ook toegenomen, door de toename van het bezoekersaantal.”

Leerproces

“We waren nauw betrokken bij de enorme knaldrang na corona. De nieuwe jeugd kwam eraan met het krachtige motto van … alle remmen los. Na twee decennia is zoveel veranderd: het uur van aankomst rond 23 à 24 uur. De jongeren verzamelen en consumeren eerst enkele uurtjes bij hen thuis, wat minder duur is. En dan zoeken ze het contact en de groepssfeer op tijdens de fuiven. Ook de muziek is anders. Vroeger was er die typische balsfeer met variatie in muziekstijl en tempo’s. Qua drankgebruik is er geen negatieve trend merkbaar, wel extremen, maar niet talrijk. Het zijn de debutanten, die de werking van alcohol nog niet kennen. Een leerproces dus.”

Harmonisch geheel

De KLJ-jeugd van einde en verre kent het worstenkraam Tom Worst. “Door het feit dat we op zoveel KLJ-fuiven staan, is er een hechte vertrouwensband gegroeid. Het voelt voor de bezoekers aan als een harmonisch geheel: de fuif, de inrichting, de infrastructuur, de dj’s en de catering. We horen er als het ware per definitie bij. We willen dan ook al die verenigingen bedanken. Dat doen we jaarlijks met een ontvangst bij ons in de Groeneweg. Dit jaar op 27 januari, waar we 150 à 200 mensen ontvangen en trakteren op foods en drankjes.” (RV)