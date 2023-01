Tim Vander Cruyssen is nieuwe jeugdconsulent van Deerlijk

Tim Vander Cruyssen is de nieuwe jeugdconsulent van de gemeente Deerlijk. Hij is de opvolger van Delphine Decock, die nu diezelfde functie waarneemt in stad Harelbeke.

Tim Vander Cruyssen (23) is van Zwevegem afkomstig en volgde een opleiding orthopedagogie in Vives Kortrijk. Hij is goed vertrouwd met de werking van jeugdhuis De Harp in Zwevegem en geeft ook skateles aan jongeren. “Ik ben net afgestudeerd en ben blij dat ik na een korte interim als schoolopvoeder als jeugdconsulent aan de slag kan in Deerlijk. Een gemeente die ik al een beetje ken, maar uiteraard nog veel beter moet leren kennen”, verduidelijkt Tim.

De caravanne

“Deerlijk kan alvast prat gaan op sterk functionerende jeugdbewegingen. Er valt hier in ieder geval heel wat te beleven voor de jongeren. Ook de jeugdraad beleeft een periode van hoogconjunctuur. Wat er allemaal tot mijn takenpakket hoort? Dat is heel uiteenlopend: uitwerken van een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren (onder meer de speelpleinwerking Kerekewere!), ondersteunen van Deerlijkse jeugdwerkinitiatieven, de jeugdraad en de werkgroepen van de jeugdraad, stimuleren, organiseren en begeleiden van inspraak, uitwerken van het fuifbeleid en het speelbeleid, wijkspeelpleintjes, speelstraten, materiële ondersteuning …”

“In de komende weken en maanden wil ik mij vooral in de nieuwe materie inwerken. Ik wil meehelpen om het jeugdhuis De Caravanne nieuwe impulsen te geven. Die laagdrempelige ontmoetingsplaats heeft heel wat troeven. Ik wil vooral luisteren naar de jeugd en een tussenpersoon zijn tussen de jongeren en het beleid. De jeugd is en blijft immers de toekomst. Iedereen is welkom in de jeugddienst aan het Gaverkasteel. Ik zie het helemaal zitten.” (DRD)