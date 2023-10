Tijdelijke plek voor skaters en freerunners in Site Noord officieel ingehuldigd

Site Noord langs de Désiré Merghaertstraat is bij de start van de herfstvakantie omgetoverd tot een paradijs voor skaters. Tegen halfweg november wordt deze urban spot uitgebreid met freerun-toestellen.

De skatesite is een tijdelijk pop-up project naast het grote skatepark aan Trax. Het park biedt aan jongeren de kans om het skaten indoor uit te proberen in een dynamische en veilige ruimte. De nieuwe hotspot voor de jeugd is de voormalige opslagplaats van de kringloopwinkel op de Site Noord. Tijdens de openingsuren zullen volwassen vrijwilligers aanwezig zijn om de veiligheid te garanderen. Het tijdelijke park blijft open tot in de paasvakantie van 2024.

Het skatepark wordt tegen halfweg november nog uitgebreid met een aantal freerun-toestellen.

Een van de eerste jongeren die de skatetoestellen vrijdag kwam uittesten was de dertienjarige Oscar Corty. “Ik ben al drie jaar een fervent skater. Ik houd van een hobby die me volledige vrijheid schenkt. De tricks leer ik op de Trax-site, op televisie en onder andere via tiktok. Ik heb door deze sport een hoop toffe vrienden gemaakt. Leuk dat we deze winter binnen kunnen skaten.”

Het pop-up indoor skatepark op de Site Noord is open op woensdag van 14 tot 18 uur, op donderdag van 18u30 tot 21 uur, op vrijdag van 16 tot 21 uur en op zaterdag van 14 tot 18u30 uur. Wie wil genieten van de spectaculaire skateramps moet wel de nodige veiligheidskledij waaronder een helm dragen. Meer info op www.jeugd.roeselare.be (Bart Crabbe)