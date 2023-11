Tien KLJ groepen vonden de weg naar de Sint Maartensstoet

De weergoden zorgden hier voor elk wat wils tijdens het Sint Maartensweekend in Ardooie. Een kletsnatte avondwandeling op vrijdag en dat was er niet zo welkom, een lekker Sint Maartenszonnetje op zaterdag voor de stoet en het randgebeuren.

Toch was het genieten tijdens de vrijdagse avondwandeling. Op een vijftal stopplaatsen in de gemeente zorgden tientallen vrijwilligers voor de bediening aan achthonderd stappers die de nacht hier indoken voor het buffet. Overal een natje en een hap én een muzikaal traktaat.

Hoogdag

Op zaterdag was het opgelucht wakker worden voor de mensen die met het feestgebeuren betrokken waren. Kurkdroog en zo zou het blijven. De kinderen vulden al van in de vroege namiddag de grote tent waar Maartijntje de perfecte gastheer was en waar Sint Maarten als grote kindervriend zijn intrede deed. Ook het buitengebeuren met enkele kermis attracties, stoeptekenen en een speelparadijs kon ongestoord doorgaan.

Straatanimatie maakte de brug naar de stoet die zich om 17.00 uur op gangt trok. Kinderen van de Zonnebloem en de Boomgaard zetten er op kop van de stoet hun beste beentje voor, want de kinderen zijn voor het Sint Maartenscomité hier nog steeds een belangrijke reden om de feesten te organiseren. Toch lijkt het aanbod van Ardooise verenigingen die een groep vormen of een praalwagen maken niet uit te breiden ondanks de inspanningen van het Sint Maartenscomité.

Toch spraken ze hier van de langste stoet in de 42 jaar dat Sint Maarten hier gevierd wordt. Meer dan ooit trok de Ardooise Sint Maartensstoet carnavaleske groepen aan van buiten de gemeente. Tien KLJ groepen en evenveel praalwagens zorgden voor een enthousiast einde van de Sint Maartensstoet.

En dan ging Ardooie de feestnacht in. ‘Met ambiance, sfeer en vuuwerk’ zoals voozitter Stefaan Devisschere het beloofde. (JM)