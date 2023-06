Tiemen (14) is Kinderkrak in Zedelgem

Tiemen Swimberghe kreeg in de Langenhoekstraat in Veldegem beslist de virtuoze muzikale genen van zijn ouders mee. Bij de Zedelgemse harmonie Kunst & Vermaak speelt moeder Wendy Lamote dwarsfluit, en nam vader Bart het dirigentstokje over van grootvader Erwin Swimberghe. Aangestoken door zoveel blaasklanken koos Tiemen al in het eerste leerjaar heel vastberaden voor de hobo, en krijgt hij net als zijn zus Gitte (17) in geen tijd een nieuwe partituur onder de knie. Om naast de harmonie zijn lenige energie kwijt te kunnen, trok hij al als kleuter ook spikeschoenen en een shirt van Houtland Atletiekclub (HAC) aan. Nu is hij soms tot zes keer per week op de Torhoutse atletiekpiste te vinden.

“Onverwacht behaalde ik sinds september ‘21 tijdens de JeugdCup West en het provinciaal kampioenschap voor miniemen met meer gemak podiumplaatsen. Tijdens in- en outdoormeetings sleepte ik ook al topdrieplaatsen in de wacht. In april werd ik in mijn jeugdreeks in Tielt provinciaal kampioen 400 meter. Vooral de disciplines met een korte inspanning liggen me het best. Vooral hoog- en verspringen blijf ik dus beoefenen.” Welbewust kiest hij voor een sportopleiding om leerkracht lichamelijke opvoeding te worden. (HV)

