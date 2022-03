Tieltse tieners krijgen eigen ‘jeugdhuis’: “Alles is bespreekbaar en veel is mogelijk”

Vanaf 20 april kunnen Tieltse jongeren tussen 12 en 16 jaar wekelijks op woensdagnamiddag tussen 12 uur en 18 uur in De Kommel terecht. Daar wil de stad immers een veilige plek creëren waar tieners kunnen samenkomen en zich amuseren. Het moet ook een aanzet zijn om op termijn te starten met een jeugdhuiswerking in de stad.

“We zijn al een tijdje op zoek naar een aanbod voor die leeftijdscategorie”, duidt schepen van Jeugdbeleid Pascale Baert (Iedereen Tielt). “Die leeftijdsgroep is namelijk een beetje mossel noch vis en valt daarom overal wat tussen: ze zijn vaak al te oud voor een speelpleinwerking, maar nog te jong om al helemaal losgelaten te worden. Met dit initiatief willen we daarop inspelen en voor hen een veilige haven creëren in De Kommel.”

Chillen in de tuin

Vanaf de woensdag na de paasvakantie zullen de tieners er na school terecht kunnen. “Ze zullen er hun broodje kunnen opeten, spelletjes spelen, iets drinken aan de bar of gewoon wat hangen met vrienden”, legt Baert uit. “Daarnaast is er ook een tafelvoetbal en een muziekinstallatie en kunnen ze ook ‘chillen’ in de tuin. Eigenlijk is alles bespreekbaar en veel mogelijk.”

Toch zullen de tieners het rijk niet helemaal voor zich alleen hebben. Want hoewel het niet de bedoeling is dat er volwassenen in de buurt zijn, wordt er natuurlijk wel een oogje in het zeil gehouden. “Daarvoor rekenen we aanvankelijk onder meer op monitoren van de speelpleinwerking. Zij zijn iets ouder, maar nog niet oud genoeg om door de tieners al als ‘niet-cool’ bestempeld te worden”, lacht de schepen.

“We willen er immers toch voor zorgen dat ouders hun kinderen zonder zorgen richting De Kommel kunnen laten gaan.”

Jeugdhuiswerking

Met het initiatief hoopt de stad de tieners ook warm te maken om op termijn een jeugdhuiswerking op te starten. “We denken dat dit daarvoor een goede basis kan zijn”, duidt Baert. Eerdere pogingen om in de stad zo’n werking op te starten, mislukten.

“Omdat het gezelschap toen eigenlijk al iets te oud was”, pikt de schepen in. “Daarom gaan we nu al jongere tieners warm proberen maken. Zo kunnen we al een basisgroep verzamelen die zich thuis voelt in De Kommel. Hopelijk kunnen ze dan op termijn met veel goesting en vriendschap zo’n werking uit de grond stampen.”

“Zo zou De Kommel ook voor de jeugd die niet in een vereniging zit, een mooie locatie kunnen worden. Het moet een huis voor de jeugd worden in de brede zin van het woord.”

(TM)