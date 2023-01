Tieltse scouts plant opstart Akabe-tak voor kinderen met beperking

De Tieltse scouts gaat in september een akabe-tak opstarten. Akabe staat voor ‘Anders KAn BEst’ en is een werking specifiek gericht op kinderen en jongeren met een beperking. Om de opstart een financieel duwtje in de rug te geven, organiseert de scouts op 18 februari een grote kaas-en wijnavond in de Europahal.

Volgens groepsleider Toon Ingelaere wordt al langer gespeeld met het idee om zo’n werking op te starten. “Er is wel het JeugdAteljee van VOC Opstap waar die doelgroep ook terecht kan, maar de vraag in Tielt is groter dan het aanbod. En aangezien we allemaal vinden dat iedereen hier welkom is en moet kunnen genieten van scouts besloten we om voor de oprichting van een akabe-tak te gaan. Er is een kernteam gevormd met een zevental enthousiaste leiders en oud-leiders die zich engageren voor de opstart, al zijn we de praktische kant van de zaak nog volop aan het uitwerken.”

Overleg met Rumbeekse scouts

De leden van die werkgroep gingen praten met de stad Tielt, volgden een vorming bij Scouts en Gidsen Vlaanderen en gingen ook al eens luisteren bij de collega’s van de Rumbeekse scouts, waar er vorig jaar al zo’n akabe-tak opgericht werd. “We draaiden er een hele namiddag mee”, gaat leidster Julie Verbeke verder. “Het grote verschil met de reguliere werking is dat je bij Akabe echt wel bijna één op één werkt met de jongeren, waardoor de vriendschap en het spel een pak nauwer wordt. Het was een fantastische ervaring. Anderzijds zijn de gasten ook erg dankbaar, waardoor je als leider ook echt wel iets terug krijgt.”

Klein starten

De scouts is van plan om kleinschalig te starten in september, waarbij de werking in een aparte ruimte binnen de bestaande lokalen op de Watewy ondergebracht zal worden. “Een precieze datum hebben we nog niet, maar geinteresseerden kunnen zich wel al melden”, zegt Toon. “Wellicht zal de werking ook wat aanpassingen naar toegankelijkheid vergen, terwijl er ook nieuw spelmateriaal aangekocht zal worden. Tegelijk willen we ook een graag een potje aanleggen om de weekends en de kampen betaalbaar te houden. Want normaal zal de prijs hoger liggen voor het gebruik van gebouwen die pakweg rolstoeltoegankelijk zijn.”

Kaas- en wijnavond

Om daar wat centen voor in te zamelen, organiseert de scouts op 18 februari een grote kaas-en wijnavond in de Europahal. Daarbij zal in de grote zaal een heus scoutsdorp opgebouwd worden. Er wordt ook randanimatie en een afterparty voorzien. Wie er niet bij kan zijn, kan ook kiezen voor take-away. Er zijn verschillende formules beschikbaar. Een kaasplank reserveren, kan via shop.stamhoofd.be/kaas-en-wijnavond-scouts-o-de-neckere-tielt. Wie meer info wil over de akabe-werking kan terecht op akabe@scoutstielt.be.