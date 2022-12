Tielt bundelt alle speelpleintjes op handige ‘speelweefselkaart’

Niet toevallig op 6 december lanceert Tielt een nieuwe ‘speelweefselkaart’. Het gaat om een kaart waarop alle speelpleintjes van Tielt en deelgemeenten terug te vinden zijn. “Gezinnen met kinderen kunnen nagenoeg overal op wandelafstand een speelpleintje vinden”, zegt schepen van Jeugd Pascale Baert (Iedereen Tielt).

De voorbije jaren investeerde Tielt stevig in de opwaardering van verschillende speeltuinen. Dat blijft de stad ook doen. Zo wordt speelterrein Ten Broucken in Kanegem momenteel omgevormd tot een grote natuurlijke speel-, beweeg- en ontmoetingszone. Naast de twee bestaande voetbaldoelen komen er vijf nieuwe speeltoestellen. In de achtertuin van het Oud Gemeentehuis in Aarsele zijn sinds kort ook een aantal nieuwe spelelementen geplaatst. Het speelpleintje De Witte Kave staat ook nog op de planning deze maand. Daar komen binnenkort een zweefmolen en een kabelbaantje.

Stickers

Alle bestaande speelzones werden gebundeld op een overzichtskaart van 60 op 60 centimeter, die sinds 6 december te krijgen is bij het Stadspunt, bij de diensten Jeugd en Sport en in de bib. “De kaart is geografisch niet heel erg nauwkeurig, maar geeft wel duidelijk weer dat de speelpleintjes in de stad goed verspreid liggen, wat maakt dat gezinnen met kinderen nagenoeg overal op wandelafstand een speelpleintje kunnen vinden”, aldus nog Baert. Bij de kaart hoort een stickervel, waarmee de kinderen zelf stickers kunnen plakken op hun favoriete speelplekjes. De kaart kan je digitaal bekijken op www.tielt.be/jeugd/speelkaart.

Tielt ondertekent tweede klimaatpact De gemeenteraad keurde donderdag de ondertekening van het nieuwe Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) van de Vlaamse overheid goed. Het gaat om een vervolg op het eerste klimaatpact uit 2021, dat ondertussen aangepast werd aan de scherpere Europese klimaatdoelstellingen. Hulstplein Lokale besturen die het LEKP 2.0 onderschrijven engageren zich onder meer om de broeikasgassen van eigen gebouwen, infrastructuur en mobiliteit met 55 procent te reduceren tegen 2030 ten opzichte van 2015. Er hangen ook subsidies aan vast voor die klimaatinspanningen. Tielt kon in 2022 al rekenen op 73.556 euro voor de ondertekening van het eerdere klimaatpact en daar komt nu nog eens minstens 25.806 euro bovenop. Gemeenten kunnen zelf kiezen wat ze met de subsidies doen, zolang de besteding bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van het klimaatpact. In Tielt werd een deel ervan alvast gebruikt voor de opwaardering van het Hulstplein.