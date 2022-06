Tia (14) is Kinderkrak in Gistel

Wie Moere zegt, denkt allicht meteen aan Koninklijke Fanfare de Orpheonisten. De muziekkring bestaat al sinds 1862 en telt zo’n 56 leden. Naast de klassieke werking bedrijven ze ook een prima muziekschool, waar meer dan twintig jongeren een instrument onder de knie krijgen.

Tia Jonckheere (14), student maatschappij- en welzijnswetenschappen aan het SIGO, is er één van en wist intussen door te stromen naar de eigenlijke fanfare. “Ik begon op mijn 10 jaar met klarinet spelen bij de Orpheonisten”, begint Tia. “Het instrument ligt me en ik kan rekenen op de tips van mijn mama An, die al meer dan veertig jaar verbonden is aan de fanfare en zelf dwarsfluit speelt. Ook mijn broer Lex (18) is lid en speelt euphonium, ook een blaasinstrument.”

Tia begon bij de muziekschool en wist door te groeien. “Na de muziekopleiding – waar je individueel begeleid wordt – leer je samenspelen met andere muzikanten. Als derde stap mag je meedoen met de eigenlijke fanfare. Zo stond op 21 mei mijn voorlopig grootste optreden gepland met een concert in de kerk van Moere.” Ondanks haar jonge leeftijd brandt Tia van ambitie. “Ik wil zo lang mogelijk deel uitmaken van deze mooie vereniging en dat combineren met m’n andere hobby, paardrijden. De Orpheonisten zijn niet alleen een groep muzikanten, maar ook een échte groep vrienden. Het dorpsgevoel van Moere komt hier tot uiting.”

(TVA)