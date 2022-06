Thylian (12) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Als 6-jarige knaap keek Thylian voor het eerst naar een Harry Potter-film en dat liet een blijvende indruk op hem na. Zijn aandacht ging niet zozeer uit naar de decors of de verhaallijnen, maar naar de acteurs.

“Toen al vertelde ik mijn ouders dat ik ook acteur wilde worden”, lacht hij wanneer we hem erover aanspreken. “Zo kwam ik terecht bij de lokale theaterschool.” De gedrevenheid van Thylian en de passie die hij keer op keer naar voren schuift, ging internationaal niet onopgemerkt voorbij. Hij werd verkozen om de hoofdrol te spelen in een clip van Soprano, een razend populaire Franse zanger. “Met 100 waren we, allemaal jonge kerels die de rol wilden bemachtigen”, vertelt hij met enige bescheidenheid. “Toch kozen de mensen van de productie voor mij. Als bescheiden Komenaar kon ik dan ook gaan acteren tussen enkele grote namen uit de film- en muziekwereld. Ik zag mensen die ik enkel kende van op het grote doek en ik kon gewoon op hen af stappen. Het waren intensieve, maar vooral leerrijke dagen, met een schitterend resultaat. In minder dan een week bereikte de clip maar liefst 2 miljoen mensen. Ondertussen blijf ik acteren en hoop ik ik binnenkort een nieuwe rol te versieren.” (CLL)

