Thyadro (9) is Kinderkrak in Zwevegem

Thyadro Decourcelle uit de Moenstraat in Sint-Denijs is zaterdag aan zijn tweede fanbal toe. “Ik ben al vier jaar aan het timmeren aan mijn zangcarrière. Zingen vind ik heel leuk, meer dan op het podium te staan. Ik zit in het vierde leerjaar van basisschool De Toekomst in Avelgem en mocht er onlangs voor een volle zaal optreden. Dat was toch wel leuk, hoor”, begint de jonge knaap. Thyadro zingt vooral covers, al heeft hij ook al enkele nummers zelf geschreven. “Een liedje wat geen cover is, is O Lieve Oma, speciaal voor mijn oma Marie Feys, die mijn grootste fan is.” Aan optredens alvast geen gebrek voor Thyadro. “Ik mag geregeld het podium op om enkele nummers te zingen op feesten van andere zangers. Ik had de jongste weken wat keelproblemen en dan kon ik niet optreden. Op zaterdag 17 juni heb ik mijn tweede fanbal in oc Ter Streye in Sint-Denijs. Niet minder dan 17 artiesten komen er optreden, waaronder ook Frank Valentino.” Of de jonge zanger zijn weg in showbizzland zal verderzetten is nog niet duidelijk. “Ik voetbal graag en speel bij Sparta Heestert. Als spits scoorde ik afgelopen seizoen veel doelpunten. Ik weet nog niet wat ik wil, een zangcarrière of een voetbalcarrière uitbouwen.” (GJZ)

