Thorben (11) is Kinderkrak in Maldegem

Binnen zitten is niets voor Thorben Baeckeland. Hij voelt zich op zijn best in de natuur en tussen de dieren. Het hoeft niet te verwonderen dat ze hem in basisschool GO! De Kruipuit in Adegem selecteerden als een van de vijf Junior Park Rangers.

“Ik controleer na het weekend of er geen dieren ontsnapt zijn. Daarnaast zorg ik ervoor dat de cavia’s nog hooi hebben, geef ik de bloemen water en mest ik de hokken van de dieren uit.” Soms is het spannend: “Onlangs was onze bok ontsnapt. We vonden hem twee huizen verder terug. Ik heb hem toen bij de horens gepakt en teruggebracht”, zegt Thorben, die ook thuis met dieren bezig is.

Dieren praten niet

“We hebben twee rijpony’s, vier landschildpadden, twee poezen, twee geiten, een shetlandpony, drie cavia’s, een vogel en een minipapegaai.” Zijn ouders runnen Fokkerij Baeckeland. “En aan onze stallen hebben we twee Berner sennenhonden en een jackrussellterriër.”

“Wat ik zo leuk vind aan dieren? Ze zijn anders dan mensen. Ze praten niet. Nu, als ik naar een van mijn cavia’s roep, dan antwoordt die wel. (lacht) Paarden zijn mijn lievelingsdieren, maar ook vogels vind ik interessant. Ik zou graag assistent-dierenarts worden, want ik werk heel graag met dieren en ik ben graag buiten. Binnen zitten is echt niets voor mij.”

(MIWI)