Thomas (9) is Kinderkrak in Zonnebeke

Thomas Merckx kreeg zijn aanduiding als Krak omdat hij meehelpt in de zorg voor zijn zusje en zijn overgrootmoeder.

Thomas (9) woont samen met vader Benny, moeder Lien Vanooteghem, zus Marie en de tweeling Julie en Charlotte in de Nonnebossen West in Zonnebeke. Hij gaat naar de basisschool De Zonnebloem. Zijn kleine zus Charlotte is geboren met het 18Qdeletiesyndroom. Ze is geboren zonder gehoorgangen en heeft zware motorische achterstand. Daarbij heeft ze autisme, waardoor ze non-verbaal is. Thomas staat zijn moeder bij in de verzorging van zijn zus: “Ik geef haar soms eten, ververs haar pampers en speel met haar. Als het nodig is, doe ik nog andere taken en rijd ik ook het gras af. Ik ben gestopt met voetballen om dat te kunnen doen. Mama moest veel aandacht geven aan mijn zus en daar voelde ik me niet zo goed bij, maar nu ik zelf help voelt het goed aan. Ik ben blij dat ik kan helpen.” Thomas gaat ook helpen bij zijn mammie, die vorig jaar haar man verloor. Hij geeft hooi en water aan de paarden en kijkt of de omheining nog in orde is.

Thomas doet nu aan thaiboksen en gaat in de zomer veel zwemmen. Later wil hij buschauffeur worden, net als zijn vader. (NVZ)