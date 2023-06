Thijs (10) is Kinderkrak in Gistel

Onbaatzuchtig. Dat is het minste wat je kan zeggen van de pientere Thijs Cappelle, die in juli 11 jaar wordt. Met hulp van zijn mama Kim Dewilde en papa Rudy plukt de prille tiener zwerfvuil van de weg. “Omdat Thijs een motorische beperking en autismespectrumstoornis heeft, gaan we altijd samen met een tandemfiets van onze woonplaats Gistel naar de Heilig Hartschool in Oostende – door weer en wind. Waarom met de fiets? Thijs verdraagt autorijden niet goed”, zegt mama Kim. “Vorig jaar viel het hem op dat de brug over de E40 vol lag met zwerfvuil, waaronder blikjes. ‘Mama, wat een troep’, klaagde hij terecht aan. ‘We moeten dat opruimen. Mag dat zomaar?’ En hupsakee, sindsdien gaan we altijd samen zwerfvuil ruimen langs de baan: Thijs plukt het afval vanuit z’n speciale driewieler van de openbare weg – hij voelt zich dan een heuse afvalvrachtwagen – en ik stop het in een afvalzak. Hij vindt het fantastisch als mensen claxonneren of hun duim opsteken terwijl we afval ruimen. Voor hem is dat een grote erkenning en extra motivatie. Waar hij het meest van geniet, is vanop de brug zwaaien naar vrachtwagenchauffeurs. Thijs wil gewoon dat het proper is langs de weg. Voor hem is dat echt genieten geblazen. Zelfs op school wil hij alleen maar afval ruimen. Laat dit een signaal zijn naar iedereen die afval op de grond gooit. We hopen hiermee een beetje te sensibiliseren.” (TVA)

