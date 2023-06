Thibo (15) is Kinderkrak in Poperinge

In de Baljuwstraat woont het sportieve gezin Timperman. Naast bij dochters Janica en Elena, mama Annie en papa Benny stromen ook de sportieve genen door het bloed van zoon Thibo. Op 26 november viert de 1,95 meter grote jongeman zijn 16de verjaardag.

“Ik ben net als het voltallige gezin lid van FLAC Hoppeland en dit voor het zesde jaar”, vertelt Thibo, die elektromechanica volgt aan het Lodewijk Maeke Blyde College. “Voorts ben ik actief bij de U18 van BBC Poperinge, waarmee we tijdens het eerste deel van het seizoen kampioen werden. In de drukste periode zorgt dat voor vier atletiektrainingen en twee baskettrainingen per week. Nu is het basket even in een rustperiode en kan ik me volledig focussen op atletiek. In het hoogspringen en kogelstoten, met kogel van 5 kilogram, pakte ik in het begin van dit jaar medailles op het PK indoor. Goud in het hoogspringen met een sprong van 1,73 meter en brons in het kogelstoten. Later volgde nog zilver in het hoogspringen op het PK voor scholen. Intussen kon ik mijn PR in het hoogspringen aanscherpen tot 1,83 meter, goed voor een clubrecord. In het kogelstoten verbeterde ik naar 11,20 meter. Deze Kinderkrak-nominatie bewijst dat ik goed bezig ben. Ik zal elke dag keihard blijven werken om verdere progressie te boeken.” (API)