Thibeau (11) is Kinderkrak in Zwevegem

Thibeau Coussement (11) uit de Oeverlaan in Moen is dit schooljaar Kinderburgemeester. Hij zit in het zesde leerjaar van de VBS in Moen en is de zoon van Geert en Isabelle Degezelle. Xander is zijn kleinere broer.

Thibeau stelde zich in oktober kandidaat voor de kindergemeenteraad. “Ik had in het vijfde leerjaar al meegedaan, maar toen werd het niks. Nu had ik meer succes, een dikke maand na mijn inschrijving werd ik Kinderburgemeester.”

De reden van zijn deelname is duidelijk. “Ik wil me graag inzetten voor de kinderen van Zwevegem en heb toch de indruk dat we met onze kindergemeenteraad iets hebben kunnen realiseren. Onze laatste zitting hebben we eind juni en dan maken we de balans.”

Thibeau moest ook enkele officiële momenten bijwonen. “Het openen van kinderspeelpleintjes, aanwezigheid op de buitenspeeldag en onlangs het ondertekenen van het Regenboogcharter. Eind juni staat nog de Moense Kinderfeeste in mijn agenda.”

Of hij later ook het politieke pad zal bewandelen, is nog een beetje vroeg om te beantwoorden. “Mijn moeder is schepen en zie dat ze veel werk heeft en niet veel thuis is. Dit is niet altijd leuk, maar het hoort er wel bij als je je werk goed wil doen. Of ik later ook in de politiek stap, we zien wel. De tijd is nog lang en misschien zal ik wel iets doen met landbouw. Mijn nonkel heeft een landbouwbedrijf en ik help daar wel graag”, besluit Thibeau. (GJZ)

