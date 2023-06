Thao (13) is Kinderkrak in Komen-Waasten

Toen hij aan het kijken was naar zijn favoriete tv-reeks Camping Paradis stelde Thao Maerten (13) zich de vraag hoe het er achter de schermen aan toe ging. De acteurs, de camera’s en de decors? Het waren zaken die niemand ooit echt in detail zag en de interesse van Thao was geprikkeld. Op zoek naar antwoorden op al zijn vragen, schreef de tiener zich in bij verschillende castingbureaus en al snel volgde een eerste uitnodiging. Thao verscheen inmiddels meer dan eens als figurant op het scherm, maar de echte doorbraak kwam er toen hij een heuse rol kreeg in HPI. De reeks, die op de Franse nationale zender TF1 wordt getoond en ondertussen al werd uitgeroepen tot de beste reeks van de 21ste eeuw, was op zoek naar een nieuwe acteur en Thao werd opgeroepen.

De wereld van de media kent ondertussen weinig tot geen geheimen meer voor de jonge knaap. “Kinderen worden in die wereld erg goed beschermd en we hebben zelfs een kindercoach die mee op de set staat”, vertelt Thao. Ondertussen lijkt de weg naar het sterrendom voor de Komenaar geplaveid al blijft hij er zelf erg nuchter over. “Uiteraard zou ik dit later als job willen doen, maar nu wil ik me vooral amuseren.” Verschillende andere projecten met Thao als acteur staan ondertussen reeds klaar. (SR)

