Tessa (16) is Kinderkrak in Lichtervelde

“Een leven zonder koers kan ik me al niet meer inbeelden. Op twee wielen laat ik ontspannend het hoofd waaien”, zegt Tessa Vermeersch beslist.

Ze is familie van wielericonen Michel Pollentier en Gilbert Desmet en werd aangestoken door de ritjes per koersfiets samen met haar pa. In het tweede middelbaar haalde Tessa vastberaden haar eigen racefiets in huis. Na snel daarna haar mannetje te hebben gestaan bij de miniemen jongens, tekende ze bij de ploeg Jonge Renners Roeselare. Ze leerde er in formatie rijden en door te bijten met duurtrainingen en zomerstages. Bij de junioren meet ze zich van februari tot november in omloopwedstrijden van Cycling Vlaanderen, die ze, als het kan, vooraf verkent om parcourskennis op te doen. Nauwgezet voorbereiden en gedreven doorzetten zitten in haar aard. “Omdat ik geen sprinter ben, maar veeleer een klimmer die kan uithouden, kon ik nog geen podiumplaatsen versieren. Mijn wielersport is niet altijd even makkelijk te combineren met de biotechnische wetenschappen die ik aan het VLTI in Torhout volg. Als ik vanaf 18 jaar naar de beloften zou overstappen, zullen hogere studies voorrang krijgen.” (HV)

