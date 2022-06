Tess (11) is Kinderkrak in Oostkamp

Tess Leman (11) uit de Westkantstraat in Ruddervoorde is al sinds het tweede leerjaar actief bezig binnen de discipline synchroonzwemmen. Op de 29ste Synchro Cup in Luxemburg op 15 mei behaalde ze in de reeks Duet bij de miniemen A een bronzen medaille. Ze is aangesloten bij de Kunstzwemvereniging Valkaart Oostkamp (KVO).

Tess is in contact gekomen met KVO door een vriendin en ruilde het turnen in voor het artistiek zwemmen. “Het is een sport waarbij we veel trainen op conditie en zwemmen, maar vooral een strakke discipline aanleren. We moeten, als we in duet zwemmen, elkaar ook blindelings vertrouwen en weten wat de andere gaat doen, ook als er een klein foutje gemaakt wordt. Het is dan ook leuk dat we dit kunnen doen in een leuke sfeer die er bij onze club heerst, we zijn een hechte groep vriendinnen samen.” Wat de toekomst zal brengen weet Tess nog niet heel goed, wel wil ze veel oefenen en trainen om haar figuren bij het waterballet nog beter uit te voeren. Daarmee is ze wekelijks meer dan 5 uur bezig in de Valkaart en oefent ze veel thuis op het droge zodat alle oefeningen een automatisme worden. Ze heeft wel de intentie om later een van de trainsters te worden van de club, haar ervaring over te brengen en op haar beurt jonge meisjes te begeleiden. (GST)

