Terence (15) is Kinderkrak in Pittem

Wie fietstrial zegt, komt in Egem automatisch bij de broers Blomme uit, waarvan Terence (15) de jongste is. “Toen ik op jonge leeftijd onze buur Maurice Damien bezig zag met fietstrial leek mij dat enorm interessant en besloot ik het ook eens te proberen. Al snel bleek dat zowel mijn broer Kenzo als ik hier aanleg voor hadden en dus zijn we lessen gaan volgen bij Kenny Belaey in Aalter, iets wat we op vandaag nog steeds doen. Ik ben wel blij met mijn titel van Kinderkrak. Ik zie het als een beloning voor het vele harde werk.”

“Fietstrial is niet iets wat je van vandaag op morgen leert, maar is een werk van jaren en vereist veel doorzettingsvermogen. De sport is vooral populair in Wallonië, waar ook nagenoeg alle wedstrijden doorgaan en waar we dus vaak naartoe moeten om te kunnen deelnemen. Er is dus zeer veel motivatie nodig om het te blijven volhouden. Dat zien we ook in het opleidingscentrum van de familie Belaey; enkele jaren geleden waren we met 25 en daarvan schieten er nu nog zo’n tiental over. Wat de toekomst betreft zou ik, net als mijn broer, wel eens Belgisch kampioen willen worden, al is de concurrentie groot. Overschakelen naar motortrial ben ik niet van plan, ik blijf trouw aan mijn fiets.” (JG)