Tejo Knokke-Heist heeft een (t)huis gevonden

Tejo Knokke-Heist stelde woensdagnamiddag zijn nieuw (t)huis voor in De Vrièrestraat 22. Tejo deelt het huis met de sociale kruidenier ’t Schap en De Living. Jongeren tussen de 10 en 12 jaar kunnen er gratis en anoniem terecht bij een therapeut. Tejo Knokke-Heist gaat begin januari 2022 officieel van start.

“Onder impuls van het netwerk Huis van het Kind te Knokke-Heist heeft een team vrijwilligers hard gewerkt aan de oprichting van een TEJO-huis in Knokke-Heist. TEJO staat voor Therapeuten voor Jongeren”, aldus woordvoerder Thierry Coryn.

“Jongeren tussen 10 en 20 jaar kunnen er gratis en anoniem terecht bij een professionele therapeut. TEJO wil jongeren die de weg even kwijt zijn een warm onthaal en positieve ondersteuning bieden. Elke jongere kan tijdens een kortdurend traject, tot 10 sessies, met een vaste therapeut wekelijks of tweewekelijks begeleiding krijgen.”

“TEJO wil preventief tegemoetkomen aan dringende hulpvragen zodat de probleemsituatie niet escaleert en jongeren in een vroeg stadium geholpen kunnen worden. Het kan gaan om relatieproblemen, conflictsituaties binnen het gezin of met vrienden, problematische echtscheidingen van de ouders, depressieve gevoelens, zelfdestructief gedrag, identiteitsproblemen…”

TEJO is 12 jaar terug ontstaan als een onafhankelijk burgerinitiatief van vrijwilligers als antwoord op de lange wachtlijsten in de jeugdzorg die vandaag nog altijd problematisch zijn. TEJO Knokke-Heist is ondertussen een zelfstandige vzw geworden met een volwaardig bestuur, een team onthaalmedewerkers en therapeuten alsook verschillende werkgroepen.

Therapeuten gezocht

TEJO Knokke-Heist zoekt nog extra therapeuten zodat we onze openingsuren kunnen uitbreiden en alle aanvragen kunnen beantwoorden. We vragen een engagement van minimaal twee uur per week of elke twee weken gedurende één jaar. Een volwaardige therapie-opleiding in de psychotherapie en/of ervaring in het therapeutisch werken met jongeren is een vereiste. Kandidaten kunnen een gemotiveerde e-mail met CV sturen naar contactpersoon Silvia Kerckhof via info@silviakerckhof.be.

“Om ons team te versterken zoeken we ook jeugdige kandidaten die vanuit hun eigen interesse en expertise kunnen bijdragen tot de externe communicatie van TEJO Knokke-Heist. In het bijzonder gaat het om vrijwilligers die mee de social media willen beheren door actief mee te denken over de inhoud en actuele topics te vertalen naar posts. Ook creatievelingen die willen instaan voor het grafisch ontwerp van onze media, foto’s, videobeelden, enz. zijn heel welkom.”

(DM)