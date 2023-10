TEJO Ieper bestaat vijf jaar: “Een unieke plek”

Al vijf jaar biedt TEJO (Therapeuten voor Jongeren) heel wat jongeren tussen tien en twintig jaar laagdrempelige, kortdurende therapeutische hulpverlening aan. Dit gebeurt quasi onmiddellijk, anoniem en gratis. “Ondertussen mochten we in Ieper al 270 jongeren ondersteunen”, zegt Serge Huyghe, voorzitter van Tejo Ieper.

“Het mentaal welbevinden van onze kinderen blijft één van de grootste uitdagingen in Vlaanderen”, aldus Serge Huyghe. “We merken dat de TEJO-huizen stilaan ook al met wachtlijsten te kampen hebben. In een ideale wereld zou TEJO in feite niet meer nodig moeten zijn. Een wereld waar het mentaal welbevinden en bij uitbreiding de hele bevolking een evidentie zou moeten zijn. Daarom wil TEJO in de toekomst meer doen dan het aanbieden van therapeutische hulpverlening.”

Dokter Melissa De Smet (UGent) focust op de resultaten van haar onderzoek rond de meerwaarde van de TEJO-werking. “Jongeren zoeken hulp bij therapeuten omdat ze geconfronteerd worden met problemen waar ze zelf niet meer uit geraken. Dit zijn problemen die hun oorsprong thuis, op school en in de maatschappij vinden. Uit mijn onderzoek bleek dat jongeren TEJO ervaren als een unieke plek waar ze samen met de therapeuten een uitdaging kunnen aangaan en die overwinnen”, aldus Melissa.

“Vanuit een sterk geloof in preventie bouwen we met TEJO een sociale HOU-VAST beweging uit. Een beweging die mee haar schouders zet onder de uitbouw van verbindende initiatieven die jongeren ondersteunen en aanmoedigen in een persoonlijk groeien”, aldus Koen Browaeys, voorzitter van TEJO Vlaanderen.

Ondersteuning

“Met een manifest als toetssteen wil TEJO actief projecten ontwikkelen en steunen die bijdragen aan het doel van onze sociale HOU-VAST beweging zodat kinderen en jongeren ten volle kunnen inzetten op zelfrealisatie en bij uitbreiding de realisatie van een warme, solidaire en rechtvaardige samenleving.” (EG)

Info: Boomgaardstraat 17 Ieper, info.ieper@tejo.be, 0470 01 05 05. Open op maandag van 17 tot 19 uur, op woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.