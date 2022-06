Taylor (16) is Kinderkrak in Hooglede

Vier jaar geleden verbaasde Taylor Pleysier (16) uit Gits de katapultwereld door als twaalfjarige in Italië wereldkampioene te worden bij de juniores.

Dit buitengewone talent, dat aan de wieg stond van de Roeselaarse schietlapclub ‘Gamekeeper ProShot Team’, schoot de tegenstand daar helemaal op een hoopje. Sindsdien verzamelde ze aan de lopende band (inter)nationale titels. Ook bij haar deelname aan Belgium’s got Talent gooide ze letterlijk hoge ogen. Taylor woont samen met haar zussen Shakira en Gibsy, broer Sasha en ouders Koen Pleysier en Kelly Degryse in de Bruggesteenweg.

Militaire school

De Hoogleedse specialiste volgt in Torhout aan het SiVi het derde jaar beweging en sport. “Omdat ik bij de jeugd in eigen land geen tegenstand meer had, zocht ik in het buitenland wat meer uitdagingen. Zo ben ik ook al een paar keer Spaans en een keer Brits kampioene geworden. Zo gaat mijn niveau omhoog.”

Taylor hoopt ooit op wedstrijdniveau een perfecte score van 120 te gooien. “Daar is mijn vader onlangs in geslaagd. In het najaar wil ik graag in Shanghai mijn wereldtitel verdedigen, al denk ik dat dit door de strenge Chinese coronamaatregelen een mission impossible wordt. Na mijn middelbaar trek ik sowieso naar de militaire school in Leopoldsburg. Mijn ultieme droom blijft scherpschutter worden.”