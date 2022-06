Tatiana (11) is Kinderkrak in De Haan

Tatiana De Decker (11) zit in het vijfde leerjaar van basisschool ‘t Klavertje in Wenduine. Ze werd onlangs provinciaal kampioen in het zwemmen en speelt daarnaast ook piano.

Tatiana is gestart met zwemlessen toen ze 6 was. “Later ben ik ook begonnen met wedstrijdzwemmen.” Onlangs zwom ze een gouden medaille, een zilveren medaille en nog drie bronzen medailles bij elkaar op het provinciaal kampioenschap. Ik doe schoolslag, rugslag en crawl.” Die laatste is haar favoriet. “Omdat je dan sneller vooruitgaat dan bij schoolslag.” Ze zwemt niet alleen goed, ze doet het ook gewoon graag. “Ik hou van water en van bijleren en dat kan ik combineren met zwemmen.”

Geen grote ambities

Over haar overwinningen zal ze niet snel opscheppen. “Ik heb geen grote ambities. Ik zal gewoon blijven trainen zoals ik bezig ben. Ik train drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag.” Daarnaast speelt ze ook nog piano. “Ik volg muziekschool in Blankenberge. Ik wilde eerst gitaar doen, maar ik ben dan toch voor piano gegaan.”

Op de Facebookpagina van de school was onlangs te zien hoe ze een stukje uit Für Elise speelt. “Ik kan enkel het begin, hoor”, zegt ze bescheiden. Directeur Sabine D’Hondt is trots op haar. “We wisten niet dat ze zo goed zwom, tot er van thuis uit een mailtje kwam om te melden dat ze provinciaal kampioen was geworden. Ze staat niet graag in de schijnwerpers, maar ze verdient het wel.” (LB)

Lees hier alle verhalen van de Kinderkraks