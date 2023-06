Tallon (11) is Kinderkrak in Ruiselede

De elfjarige Tallon Dekeyser is een fervente motorcrosser. Hij is de zoon van Michaël en Natascha en woont in de Krasnikstraat. Sinds begin dit seizoen is hij zowat wekelijks aan de slag bij de reeks Nieuwelingen 85cc in de competitie VJMO, de Vlaamse Jeugd Motorcross Opleiding waar hij steevast in de top vier of top vijf finisht in de eindklassering. Dat belooft voor de toekomst!

Tallon rijdt met rugnummer 19, net zoals zijn papa en opa dat deden. Tallon heeft de crossmicrobe dan ook in de genen zitten. Zijn vader en opa zijn een voorbeeld voor deze jonge ambitieuze sporter, die nu de laatste weken afwerkt in basisschool De Kiem. De jonge rijder vindt dat de technische kant van het crossen zijn sterkste punt is. “En mensen in het milieu zeggen dat ik veel lef en doorzettingsvermogen heb”, vertelt Tallon. “Hij rijdt nu al beter en met meer finesse dan ik in mijn gloriejaren deed!”, voegt papa Michael toe.

Bij zijn debuut begin dit seizoen behaalde Tallon de negende plaats en was daarmee de beste West-Vlaming in de uitslag. Terwijl papa Michael zijn zoons carrière uitvoerig beschrijft, luistert Tallon trots. Hij glundert als geen ander als hij te horen krijgt dat hij voor zijn straffe motorcrossprestaties de titel van Kinderkrak krijgt. (RV)