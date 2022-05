Talent van leerlingen Junior Techniekacademie in Zedelgem met diploma bekroond

“Avontuurlijk”, vat leerling Balder Vanderleen zijn ervaring op weg naar technisch inzicht in één woord. Tijdens acht lessen op woensdag- en vrijdagnamiddag gingen Zedelgemse leerlingen uit het derde en vierde leerjaar spelenderwijs op in techniek. Van februari tot half mei maakten ze zich vertrouwd met de figuurzagen en bankschroeven in het atelier van het Spes Nostra Instituut. Met vaardige hand creërden ze een gekke houten kleerhanger, een unieke etui uit vilt, of een windwagentje dat vooruit of achteruit rijdt, een eigen unieke etui uit vilt.

En ze gingen op onderzoek met Milo, de LEGO-robot. De techniekacademie is een project van Vives Hogeschool in samenwerking met de gemeente Zedelgem en lokale bedrijven die sponsoren. Kinderen gaan er aan de slag met STEM, een Engels letterwoord voor wetenschap, technologie, ontwikkeling en wiskunde. Het doel van het initiatief is om zo veel mogelijk kinderen te laten kennismaken met techniek en technologie, en ze warm maken voor een studierichting in die lijn.

Opnieuw een succes

Ook dit schooljaar zijn de technische lessen van STEM met 32 leerlingen uit de tweede graad van de lagere school beslist een succes. Een deel van de derde- en vierdejaarsleerlingen kreeg het diploma uit handen van burgemeester Annick Vermeulen uitgereikt, in gezelschap van Spes Nostra-directeur Stefaan Vanhollebeke en de trotse vakleerkrachten Frans Delepierre en Robert Neirynck. (HV/foto HV)