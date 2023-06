Tahnee (13) is Kinderkrak in De Panne

Ten huize Stienne in Adinkerke staat alles in het teken van acrogym en gymnastiek. Via een vriendin die turnde lieten Tahnee Stienne (13) en haar oudere zus Kyana zich enkele jaren geleden overhalen om zich in te schrijven in turnclub Zeestern Immaculata. “Hoewel mama zelf 15 jaar klassiek ballet, jazz en tapdans heeft gedaan, wilde ze daar niets van weten omdat ze bang was voor de fysieke impact, dus deden we dat stiekem”, vertelt Stienne. “Tot ze ons op de testdag om toegelaten te worden moest brengen… Omdat we bleven aandringen dat dit echt onze droom was, gaf mama eindelijk toe. Ik kon toetreden tot de keurgroep in een acrogymtrio, tot de onderste partner geblesseerd raakte. Daarom is het trio nu een duo geworden.”

“Mijn zus en ik leven voor gymnastiek en acrogym. Ook als we op reis gaan, zien we overal en in alles ‘turnuitdagingen’, zoals een rotsblok waarop we turnen, we doen turnoefeningen met onze skibottines, of gewoon op de tafelhoek! De jaarlijkse turnshow is altijd een uitdaging, en dan trainen we 4 tot 5 keer per week. Dat is fysiek best zwaar, en je leert ook wel de pijn te verbijten. Ik trek me op aan het voorbeeld van mijn zus Kyana, die vorig jaar samen met Elise Pieters en Josephine Masscheleyn het Belgisch Kampioenschap won. Ik zet alles op alles om in hun voetspoor te treden!” (MVO)

