’t Sulferke in Lendelede is opgeknapt en komt te huur als plek waar jeugd kan feesten zonder toeters en bellen

’t Sulferke heeft een opknapbeurt gekregen en is niet langer enkel het lokaal van een jeugdvereniging. Iedereen kan het lokaal nu huren voor een feestje of een bijeenkomst. “Het is in de eerste plaats bedoeld voor de jongeren die eens een feestje willen bouwen zonder toeters en bellen”, zegt jeugdschepen Daan Mostaert.

“We merken dat onze gemeente de laatste jaren meer dan ooit leeft”, zegt Mostaert (CD&V). “Onze beschikbare zalen zijn vaak al voor ver in de toekomst volgeboekt. In ons huidig zalenaanbod is er ook niet meteen plaats voor jongeren die eens willen feesten met de vrienden, liefst in een zaaltje of lokaal waarvoor ze niet te veel huur moeten betalen. Daarvoor kunnen ze niet altijd terecht in Den Tap, de Lindelei, Trefpunt… omwille van te groot, te duur, de avond zelf te moeten opkuisen, beperkte beschikbaarheid… Er was dus nood aan een nieuwe ontmoetingsplaats voor onze jongeren.”

De KAJ liet vorig jaar weten de werking te willen stopzetten in ’t Sulferke omdat het ledenaantal al enkele jaren daalde.

Charme behouden

“Voor de gemeente een mooie kans om daarop in te spelen. We gaven het lokaal een opknapbeurt: de keuken en de oude gaskachel zijn verwijderd, de elektriciteit is heraangelegd, er is een nieuwe branddeur, de muren werden geplakt en geschilderd…”, zegt de schepen. “Een doelbewust minimale renovatie, omdat we willen dat het een jeugdlokaal blijft en zijn charme behoudt. Om jongeren een ruimte te geven die aansluit bij hun wensen. Jeugdverenigingen en -30’ers kunnen de huur al een jaar op voorhand vastleggen. Ook andere verenigingen en particulieren kunnen ’t Sulferke huren, maar zij kunnen het slechts een half jaar op voorhand reserveren. Jongeren en jeugdverenigingen betalen 25 euro voor een weekend, particulieren 75 euro. Iedereen kan zijn/haar eigen drank meenemen en moet ook zelf instaan voor de opkuis. Mocht het nodig blijken, dan zullen we later misschien ook op de weekdagen verhuren. Er kunnen maximum zestig mensen binnen.”

Na 40 jaar krijgt ’t Sulferke nu dus een nieuwe invulling, waarvan iedere Lendeledenaar kan genieten.