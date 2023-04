’t Stationnetje succesvol kinderdagverblijf op maat: “We gingen in tien jaar van 3 naar 36 kindjes”

Tineke Devriese (38) uit Bekegem is de oprichtster en al tien jaar de dynamische spil van kinderdagverblijf ’t Stationnetje, verscholen achter VBS Eernegem. Het kinderdagverblijf is uniek want het is al tien jaar voor de kindjes een kinderdagverblijf op maat, voor ouders een hele geruststelling en de baby’s en peuters vinden er een zalige thuis.

Het idee kwam eigenlijk van VBS Eernegem, die hier achter de school een kinderdagverblijf wou opstarten”, steekt Tineke Devriese, samenwonend met Kenny Deschacht en mama van Alyssa en Ylana van wal. “Ik heb toen mijn stoute schoenen aangetrokken en gesolliciteerd en heb het vertrouwen gekregen om samen met Joke Martens hier kinderdagverblijf ‘t Stationnetje uit de grond te stampen. Het pand huren wij aan de school en voor de actieve invulling tekenen ook Ines Boret (29) (ze wordt tijdens haar zwangerschap vervangen door Ulrike Messely, red.), Sofie Craeynest (38), en Celine Viaene (33) mee.

“We zijn gestart met drie kindjes: Nikita, Nienke en Loïc en dat was de eerste twee jaar vooral financieel een zware dobber. Gelukkig heb ik een man die achter mij staat. Nu – tien jaar later – zorgen we voor 36 kindjes waarvan er dagelijks 24 aanwezig zijn. En dat komt door de goede mond-aan-mondreclame, want wij bieden een verblijf op maat aan, waarbij de kindjes centraal staan. Is een kindje moe van te spelen bijvoorbeeld, dan leggen we het te slapen, heeft het nood aan meer of minder eten, een extra knuffel of extra slaap, dan passen we ons aan en dat appreciëren de kindjes en de ouders wel. En ook wij hebben een wachtlijst tot november 2024 door plaatsgebrek.”

Verwenmomentjes

Wanneer een kindje voor het eerst naar een kinderdagverblijf gaat, is het voor veel ouders moeilijk om afscheid te nemen van hun spruit. “Ja, soms zijn het lastige momenten, daarom zorgen wij telkens voor een paar verwenmomentjes. Zo nemen we de ouders de eerste ochtend samen met het kindje apart, gaan we met hen in gesprek over de gewoontes thuis, het voedingspatroon van het kindje enzovoort. ’s Middags komt de mama terug om haar peuter eten te geven, zien wij hoe zij dat doet, gaan we opnieuw in gesprek met mama en kindje, en dat zorgt ervoor dat de kindjes vlug de geluiden en de prikkels oppikken en zich aanpassen aan het nieuwe beeld en ritme. Tot slot volgt nog een uurtje met het kindje alleen en pas wanneer alles goed verloopt, start de kinderopvang en doen we leuke dingen met hen. Mee in de bouwhoek spelen of op de mat spelen en zien hoe ze met elkaar en met ons in interactie gaan, zijn eigenlijk de leukste momenten van de dag.” (EV)