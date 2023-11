’t Koningskindje wordt consultatiebureau Kind en Gezin én fysiek Huis van het Kind

Het consultatiebureau van Kind en Gezin verhuist van Koksijde naar De Panne en dat schept opportuniteiten. Dankzij de nodige aanpassingen en investeringen op de nieuwe locatie komt er ook een fysiek Huis van het Kind. De voormalige groepsopvang ‘t Koningskindje op het Koningsplein wordt omgebouwd tot een consultatiebureau van Kind en Gezin. Het lokaal bestuur staat garant voor de nodige aanpassingen en investeringen zodat aan alle normen voor een consultatiebureau wordt voldaan. Tegelijk zal het ook een aangename plek zijn waar ouders met hun pasgeborene terechtkunnen en warm zullen worden onthaald. “Deze verhuizing is belangrijk en past binnen het gezinsbeleid van De Panne”, zegt Michèle Vandermeeren, schepen van Welzijn en Kinderopvang. “Vooral voor jonge gezinnen is het een vooruitgang omdat er meer dienstverlening dichtbij mogelijk wordt. Het Koningsplein is ideaal als locatie, want het is centraal gelegen, is vlot bereikbaar (ook voor kinder- en rolwagens) met het openbaar vervoer en heeft een grote, toegankelijke parking. Mijn grote wens is het realiseren van een fysieke plaats voor het Huis van het Kind. De eerste stap is gezet met deze belangrijke dienst in het kader van gezinsondersteuning. Het realiseren van een consultatiebureau voor baby’s van Kind en Gezin is opnieuw een meerwaarde voor onze gemeente.”

Fysiek ankerpunt

Een consultatiebureau van Kind en Gezin biedt preventief medische, psychosociale en pedagogische consultatie aan gezinnen met kinderen tot de leeftijd dat ze naar school gaan. Kind en Gezin volgt de groei en ontwikkeling van kinderen nauwgezet op via contactmomenten die meestal doorgaan op een consultatiebureau. De organisator van een consultatiebureau heeft een erkenning en subsidie van Opgroeien. De nieuwe dienstverlening biedt meteen de mogelijkheid om een fysiek ankerpunt te maken voor Huis van het Kind De Panne. Dat was tot nu enkel een netwerk van organisaties en mobiele dienstverlening (met de bakfiets). Naast het consultatiebureau kunnen er andere sociale professionals terecht en het bestuur zorgt voor een upgrade van de locatie naar een echte ontmoetingsplek voor gezinnen. Het consultatiebureau van Kind en Gezin opent de deuren op 1 februari 2024. Vzw Rebelle baat het consultatiebureau uit. Het fysieke Huis van het Kind wordt officieel ingehuldigd op 23 februari 2024. (MVO)