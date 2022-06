Sverre (17) is Kinderkrak in Nieuwpoort

Sverre Ramakers, die dit jaar 17 werd, haalde zijn onderscheiding als Kinderkrak binnen vanwege zijn opvallende sportprestaties.

Hij specialiseert zich vooral in atletiek met de tienkamp en won al meerdere prijzen. Al sinds hij een kleuter was, begon hij mee te sporten met zijn pa. “Ik genoot daarvan en het motiveerde mij om meer te doen. Het gaat vanzelf en ik zie graag af om te lopen”, vertelt Sverre. “Ook het sociaal contact met leeftijdsgenoten van over heel België op competities of in clubverband is leuk. Verder ben ik wel wat competitief ingesteld en geniet ik ervan om prestaties te behalen. Die ingesteldheid zette me aan om me altijd extra in te zetten.” Vorig jaar leverde die inzet hem nog de trofee voor Sportverdienste op die hij onverwachts van Stad Nieuwpoort kreeg. “Dat kwam echt uit het niets. Gewoonlijk draagt de club iemand voor om genomineerd te zijn voor een sporttrofee. Ik vond het wel chic van de stad om op deze manier te tonen dat ze begaan is met mijn sportcarrière. Ook gaf het mij eens erkenning buiten de sportwereld zelf.” Hij kijkt trots terug op wat hij al presteerde, maar beseft evengoed dat het belangrijkste nog moet komen. “Het wordt moeilijker en ik zal mij nog meer moeten inzetten.” (DV)

