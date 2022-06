Suldee (9) is Kinderkrak in Blankenberge

Suldee Tumenjargal (9) zit in SJSP Campus Schaapstraat in het derde leerjaar bij juf Tessa. Hij werd genomineerd omdat hij op school de schaakmicrobe aanwakkerde.

Suldee volgt twee keer per week schaakles bij meester Oswald De Winne van de Koninklijke Blankenbergse Schaakclub, en neemt op zijn negende al met succes deel aan de Belgische kampioenschappen. “Door Suldee is schaken hier op school een echte rage aan het worden. We hebben onlangs nog nieuwe schaakborden moeten aankopen, en Suldee geeft nu zelf ook les aan de kleintjes”, zegt zijn juf, Tessa Demuynck. Zelf kreeg Suldee de schaakmicrobe thuis mee met de paplepel. Ook papa Myagmarsuren is een fervent beoefenaar van de denksport. Elke dag schaakt Suldee minstens een uurtje. “En ik speel ook elke dag wedstrijden online. Het leuke aan schaken is dat je over elke zet goed moet nadenken. Dat maakt het ook juist zo uitdagend”, aldus Suldee. De jonge schaakkampioen verdiende daarmee een kraknominatie van zijn school. (WK)

