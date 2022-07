Studio 100 aan Zee geopend in Kursaal Oostende

In het Kursaal van Oostende werd Studio 100 aan zee geopend. De eerste bezoekers konden er vrijdag langsgaan. Studio 100 Aan Zee is een combinatie van de nieuwe Studio 100 Belevingsexpo en de succesvolle K3 Immersive Bootcamp.

Studio 100 aan Zee werd geopend in aanwezigheid van niemand minder dan Piet Piraat, maar ook Anja Van Mensel, CEO Studio 100 Benelux was aanwezig. “Het is vandaag een belangrijke dag voor onze jarenlange samenwerking met Kursaal Oostende. Dit is veruit de grootste partnership die we ooit samen opgezet hebben. Er is hard gewerkt door beide teams aan Studio 100 Aan Zee en we zijn zeer blij met het resultaat. We hopen dan ook dat het publiek massaal de weg vindt naar deze twee unieke ervaringen.”

Mikken op 50.000 bezoekers

Het Kursaal heeft al een lange traditie van expo’s tijdens de zomermaanden. “Dit jaar verbreken we alvast ons eigen record qua meest verkochte tickets in voorverkoop. Dit is echt ongezien. De ambities van Studio 100 Aan Zee liggen dan ook hoog: we mikken op 50.000 bezoekers die de komende maanden afzakken naar de kuststad”, licht adjunct-directeur Gwen Nys toe. Bezoekers vinden in de expo alle bekende figuren van Plop, Bumba, K3, Mega Mindy, Samson & Marie tot Piet Piraat terug. “Hier is het de bedoeling dat de kinderen overal aankomen. Ze mogen in de decors kruipen en alles echt beleven. Er zijn ook panelen voorzien met leuke weetjes en via een QR-code kunnen ouders een filmpje bekijken die bij het decor past”, zegt Gwen nog.

K3 bootcamp

Naast de Studio 100 Belevingsexpo is ook de K3 Immersive Bootcamp één van de trekpleisters in de badstad. Zing en dans door de wervelende ruimtes met 360° projecties, volg de aanwijzingen van je idolen en treed in de voetsporen van een echt K3’tje. De K3 Immersive Bootcamp liep afgelopen maanden succesvol in Antwerpen waar het tienduizenden bezoekers trok richting de Meir. Wegens het succes in Antwerpen verhuist de productie deze zomer dus naar de kust.