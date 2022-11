Studenten haarstilist starten minionderneming in Tielt: Kleurrijk team bij Coiffeur Couleur

De studenten van het zevende jaar haarstilist van het Sint-Jozefinstituut in Tielt lieten iedereen kennis maken met het pre-professioneel kapsalon ‘Coiffeur Couleur’.

“Na zes jaar kleurenleer, snit, opsteekkapsels en productkennis, krijgen wij de kans om ons kennen en kunnen te bewijzen door een salon te runnen. De minionderneming is de ideale mogelijkheid om de werking van een zaak, inclusief de verantwoordelijkheden en plichten buiten de kappersvloer, te verfijnen om zo goed voorbereid in het werkveld te stappen”, laten de gedreven leerlingen noteren.

Met een groep van 18 studenten vormen ze samen het grote maar energieke en kleurrijke team achter Coiffeur Couleur. Waar ze vroeger door de leerkrachten en school ontzorgd werden, staan ze nu samen in voor het dagelijks beheer en het nemen van belangrijke beslissingen. Keanu zal hierbij als enige jongen in de groep dames alles met een mannelijke invalshoek bekijken, maar daar hebben de dames totaal geen probleem mee.

Dat de gedrevenheid in deze groep werkt, bewezen ze al door het vertrouwen te winnen van de firma Dux die met hun merknaam Moroccanoil over een volledige lijn van haar- en lichaamsproducten op basis van voedende en antioxidantrijke arganolie beschikt. Een extra opsteker voor jonge ondernemers van Coiffeur Couleur was daarbij dat ze als eerste school van Vlaanderen de kleurlijn van Morrocanoil mogen testen.

Naast de productkeuze kregen de jongeren ook de taak om samen kledij uit te kiezen die ze zullen dragen tijdens het coifferen. Net als bij een echte zaak werd het salon ook aangekleed in een bepaalde sfeer. Zoals de naam ook laat vermoeden, draait alles ook rond kleur.