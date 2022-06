Stine (12) is Kinderkrak in Lo-Reninge

Stine Vanderfaeillie (12) won de wedstrijd Junior Journalist van het Davidsfonds Lo-Pollinkhove. Het leverde haar een mooie boekenprijs op.

Het thema van de wedstrijd was dit jaar ‘Toekomst 2030’. “Ik schreef een verhaal over het internet dat was ontploft”, vertelt Stine. “Op die manier herontdekten de mensen alles uit de jaren tachtig.”

“Het feit dat ik won, was toch wel een verrassing. Als beloning kreeg ik drie boeken. Taal en spelling zijn mijn favoriete vakken. Ik schrijf ook graag verhaaltjes, maar ik krijg ze niet altijd af. Ik maakte ook al een boekje van ongeveer twintig bladzijden over een teletijdmachine die mensen naar een oerwoud had gekatapulteerd, maar ze geraakten niet meer terug.”

Woordklas

“Ik lees ook veel, vooral fictie”, zegt het 12-jarige schrijftalent uit het zesde leerjaar van vrije basisschool Oogappel in Lo. “De reeks Elfenblauw van Johan Vandevelde vind ik wel tof. Ook de boeken van Erin Hunter uit de reeks Warrior Cats lees ik graag. Soms ben ik wel drie boeken tegelijk aan het lezen. Afhankelijk van de dikte van het boek is het ene al wat vlugger uitgelezen dan het andere.”

Stine is lid van de KSA en van het koor Canteclaer. “Ik zing graag”, zegt ze. “Ik zit ook in de Woordklas in Reninge, een afdeling van de kunstacademie Poperinge. Later zou ik wel actrice willen worden.”