Stien (19) en Trui (20) zijn nieuwe groepsleiders bij Chiro Tsjoef

Chiro Tsjoef in Heule verwelkomt dit jaar acht nieuwe leiders, evenveel leiders zeiden hun geliefkoosde jeugdbeweging vaarwel. Onder hen ook groepsleidsters Kirsten Bastin en Mila Pareit, zij geven vanaf dit werkjaar de fakkel door aan Stien Gonnissen (19) en Trui Bleuzé (20). Beiden al het gros van hun leven lid en nu ook samen fiere groepsleidsters van Chiro Tsjoef.

Zowel Trui als Stien beginnen aan hun tweede jaar als leidster bij Chiro Tsjoef met een extra uitgebreid takenpakket. “We zijn vanaf dit jaar met een leidingsbende van zo’n 25 man. Ons takenpakket bestaat er vooral in om hen bij te staan. Dat houdt in om hen te steunen als er ergens problemen zijn, vragen van ouders te beantwoorden, de wekelijkse vergadering voor te bereiden en te zorgen dat alle werkgroepen correct verlopen”, zeggen ze.

Vuurdoop

Beiden staan dit jaar dus voor hun vuurdoop als groepsleiding, maar kunnen terugvallen op een ‘ervaren rot’. Arno Gonnissen, broer van, was vorig werkjaar al groepsleiding en vervolledigt het groepsleidingstrio. Trui, kleuterjuf in spé, en Stien, studente voedings- en dieetkunde, zitten al vanaf het eerste leerjaar in Chiro Tsjoef. De jeugdbeweging heeft dan ook een speciaal plekje in hun hart veroverd. Voor Stien begon haar avontuur bij Chiro Tsjoef zelfs nog wat vroeger. “Ik ging nog voor ik lid was al mee als ‘kookploegkindje’ op kamp met mijn ouders. Ik zit dus écht al bijna mijn hele leven in deze Chiro.”

Opvolgers

Velen zagen in Stien en Trui de twee gedoodverfde opvolgers van Kirsten Bastin en Mila Pareit. “Ik had er nooit echt bij stilgestaan dat ik het wilde doen. Tot enkele mensen van de leiding zeiden dat ze in mij wel een groepsleidster zagen, ben ik beginnen nadenken en heb ik de knoop doorgehakt”, zegt Stien. Trui werd overgehaald door Kirsten en Mila, haar voorgangers. Beide dames kijken tot slot uit naar hun eerste jaar als groepsleiding. “We willen er met onze fantastische bende een schitterend werkjaar van maken. We zien wel wat op ons pad komt, maar hebben er het volste vertrouwen in”, besluiten ze. (JF)