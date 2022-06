Sterre (15) is Kinderkrak in Koksijde

Sterre Provost (15) erfde de sportieve genen van haar ouders. Toen ze drie was, begon ze met kleuterturnen, daarna ging ze naar zwemclub, en dat combineerde ze uiteindelijk met omnisport.

Maar ze kreeg vooral de atletiekmicrobe te pakken. Intussen mag Sterre een waslijst aan titels op haar prille palmares schrijven. “In de jeugdcategorieën deed ik vooral meerkampen, maar bij de kadetten werd ik dit jaar Vlaams en Belgisch kampioen 400 meter, wat toch wel mijn specialiteit is”, zegt Sterre. “Zo’n 3 jaar geleden maakte ik de overstap naar MACW (Marathon Atletiek Club Westhoek), waar mama en papa training geven. Zij behaalden in hun jonge jaren heel wat medailles in loopwedstrijden en mama deed zelfs mee aan de Olympische Spelen. In de trainingsgroep van mijn ouders hangt iedereen aan elkaar, en dat werkt stimulerend. Trainen is trouwens meer dan iemand fysiek beter maken: gezonde (sport)voeding, goed slapen… Tijdens onze stages in de paasvakantie ervaren we andere omstandigheden en proeven we van wat het leven van een topatleet inhoudt. Ik werk en train veel om zoveel mogelijk goeie prestaties neer te zetten. Ooit wil ik mama’s Belgische record breken van de 400 of 800 m en meedoen aan de Olympische Spelen! Maar ik ben ook nuchter en denk na over een professionele carrière als sportdokter, of misschien als psycholoog of criminoloog…” (MVO)

