Sterre (13) is Kinderkrak in Kortemark

Sterre Nauwelaerts bokste zich op 25 februari tot Belgisch kampioene thaiboksen in Turnhout in de gewichtsklasse 54 tot 57 kilo. “Dit avontuur begon zeven jaar geleden”, aldus Sterre, die met haar ouders Charlotte Vandenhaute en Kurt Nauwelaerts in de Koekelarestraat woont. Ze heeft nog een halfbroer Thibeau en een zus Bloeike, die ook aan thaiboksen doet. “Ik train momenteel 3 keer per week bij Westcoast Thaiboxing in Nieuwpoort en combineer mijn hobby met mijn studies moderne vreemde talen in Sint-Rembert Torhout. Ik ben gestart met thaiboksen toen ik 6 jaar was. Toen woonde ik nog aan de kust en ik ging er na de zwemles kijken naar de trainingen van de boksclub. Hun trainingshal ligt net naast het zwembad. Nadat ik mijn zwemdiploma behaalde, mocht ik van mijn ouders een bokstraining volgen en zo werd ik door de boksmicrobe gebeten. Ook nu ik in Kortemark woon, blijf ik trainen in Nieuwpoort, want de club is echt als een hechte familie voor ons. De Youth Muaythai Open in Turnhoutwas mijn allereerste kamp en dat gaf me wel extra zenuwen, zeker omdat mijn tegenstrever wél al wedstrijdervaring had. Na het winnen van dit tornooi verlang ik zeker naar meer. Thaiboks is niet hetzelfde als een gewone bokskamp, want wij mogen ook onze benen gebruiken tijdens het kampen. Het enige probleem is dat het niet makkelijk is om tegenstanders te vinden. Het gewone boksen is ook nog steeds populairder.” (Jeffrey Dael)

