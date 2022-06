Stella (15) is Kinderkrak van Ieper

Stella Verstraete (15) kwam in februari als winnares uit de bus van de Qmusic-wedstrijd Strafste Stem onder de Douche, tijdens het ochtendblok van Maarten en Dorothee.

“Ik had totaal niet verwacht dat ik ging winnen”, vertelt Stella nu. “Het was mijn pluspapa die mij had ingeschreven. Eerst moest ik zingen via de telefoon, daarna zong ik tegen twee andere kandidaten in Vilvoorde en vervolgens kwam ik in de finale. Dat was al om vier uur ’s morgens. We waren toen nog met vijf. We moesten onder andere zingen terwijl een haardroger in ons gezicht blies en met een tandenborstel in de mond.”

Stella zit ook in de muziekschool, waarmee ze eerder al optredens deed. “Met Wannes (Beernaert, red.) van Uit de Marge had ik ook al enkele optredens gedaan. Door de wedstrijd zijn er veel meer optredens bijgekomen. Meestal zing ik covers, maar ondertussen werd ik al door enkele mensen gevraagd om samen nieuwe liedjes te maken. Dat is ook leuk.”

Eerst moet ze wel nog haar examens doen. Stella zit in het vierde jaar Humane Wetenschappen in het Atheneum. Haar thuis deelt ze met mama Delphine Willepotte, stiefpapa Pedro Samoy, papa Bram Verstraete en stiefmama Lien Pyck. “Ik hoop in de toekomst nog meer met muziek bezig te kunnen zijn. Misschien wel in The Voice. Volgend jaar word ik 16 en dan ben ik oud genoeg om me te kunnen inschrijven.” (TOGH)

