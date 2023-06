Stella (11) is Kinderkrak in Moorslede

Stella Hoorne is amper 11 jaar oud, maar heeft ondertussen al een heuse danscarrière op haar naam staan. Stella, die samen met haar jongere broer en zus, en mama Stien en papa Stijn in Moorslede woont, begon met dansen toen ze vijf jaar oud was. “Dat was toen gewone dans”, vertelt de danseres die schoolloopt in GBS Klavertje Vier. Het was pas in het derde leerjaar dat Stella haar favoriete stijl ontdekte, namelijk ballet. “Ik danste eerst bij een andere dansschool, maar nu doe ik dat al een tijdje bij Ndigo in Roeselare”, vertelt ze. “Ik doe nu al een vijftal jaar ballet en ik vind het nog altijd superleuk.” Stella deed al aan verschillende wedstrijden mee in alle uithoeken van ons land. “Ik denk dat ik voor het Belgisch Kampioenschap in Hasselt toch wel het verst moest reizen tot nu toe.’’ Daar behaalde de 11-jarige brons met haar balletcompagnie. Onlangs kon Stella zelf een titel in de wacht slepen. “Op 14 mei won ik met mijn balletsolo in Asse.” Dansen is de enige hobby die Stella beoefent en dat kan ook bijna niet anders, want ze is bijna elke dag van de week aan de barre te vinden. “Van maandag tot zondag zit ik met ballet in mijn hoofd.” (MC)

