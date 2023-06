Stein (9) is Kinderkrak in Bredene

Stein Ceulemans woont met papa Bart, mama Evelien en zijn twee zussen in de Breeweg in Bredene. In de mooie woonkamer staat, niet toevallig, een turntoestelletje. Want laat er geen twijfel over bestaan, Stein is ondanks zijn prille leeftijd al een bedreven turner. “Stein turnt van zijn twee jaar”, geeft mama Evelien aan. “Hij deed dat eerst bij Noordzee, later bij Neptunus in Bredene en is nu lid van de Zeester in Oostende.”

Wat begon als een uitlaatklep voor de kleine Stein, die nooit stil kon zitten, is uitgegroeid tot een ware passie.

Intussen is Stein al een heuse competitieturner. “Leuk is dat we alle toestellen doen, net zoals de grote turners. Grond, paard, brug, ringen… ze komen allemaal aan bod tijdens de wedstrijden.” Dat ze in VBS Dorpslinde leerling Stein intussen ‘een topturnertje’ noemen, is geen overdrijving. “Ik heb al drie wedstrijden meegedaan en heb op alle goud gewonnen”, is Stein terecht trots.

Maar de kleine Bredenaar investeert dan ook heel veel tijd in zijn hobby. “Ik train vijf dagen per week, telkens drie uur lang.” “Het vergt veel van Stein”, bekent mama Evelien. “Ik heb dat ervoor over”, geeft Stein aan. “Mijn droomjob is om ooit topturner te worden.”

“Het zal in het bloed zitten, want ook Steins papa en opa hebben ooit geturnd”, besluit Evelien. (MM)