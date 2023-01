Stefan Devriese (16) wint met zijn essay de Theolympiade

Stefan Devriese won met zijn ‘Geloof, hoop en liefde zijn de geneesmiddelen voor onze kwetsbare wereld’ op Theolympiade 2022 de eerste plaats in de categorie Essay. De opdracht was een essay schrijven over het mens-zijn in kwetsbaarheid en hoop.

Stefan heeft een ruime interesse in wiskunde, fysica, chemie, religie, filosofie, literatuur, klassieke muziek en jazz. Een aantal van die interesses kon hij kwijt in zijn essay. Daarnaast speelt hij ook piano, tennis en voetbal.

“Ik schrijf heel erg graag, alleen krijg ik niet vaak de gelegenheid om over bepaalde zaken te schrijven. Mijn repertoire aan schriftelijke bronnen beperkt zich alleen tot opdrachten voor het vak Nederlands en in dit geval de The-

olympiade”, vertelt de 16-jarige Stefan Devriese uit Staden die wetenschappen-wiskunde volgt aan Barnum Roeselare.

“Eerst en vooral heb ik veel boeken gelezen van de Russische schrijver Lev Tolstoj zoals ‘Oorlog en vrede’, ‘De weg van het leven’ en meer. Daarnaast heb ik ook de werken van psycholoog Mattias Desmet en filosofe Hanne Arendt gelezen over mass formation, totalitarisme enzovoort. De oorlog in Oekraïne en covid-crisis dwongen mij dan weer om vanuit een nieuw perspectief naar de samenleving te kijken. Door het godsdienstige aspect uit de boeken van Lev Tolstoj, het psychologische en filosofische aspect uit de werken van Mattias Desmet en Hannah Arendt en mijn eigen kijk op de actuele gebeurtenissen te combineren, kon ik een essay schrijven, waarin ik de kwetsbare wereld centraal plaats en waarin ik beschrijf hoe we die kwetsbaarheid kunnen overwinnen.”

Onverwachte winnaar

“Eigenlijk had ik niet verwacht te winnen. Ik heb namelijk bronnen gebruikt van psycholoog Mattias Desmet, die volgens mij door de media onterecht in een heel slecht daglicht werden geplaatst. Voordat hij door de media in de grond werd geboord, had ik al een paar van zijn werken gelezen en ik vond dat hij de nagel op de kop sloeg wat betreft de tendensen die zich de voorbije twee jaren in onze samenleving afspeelden.”

“Prijs is mooi meegenomen, maar niet het belangrijkste”

“Ik heb geprobeerd om in mijn eigen bewoordingen en vanuit een filosofisch en religieus standpunt zijn ideeën in mijn essay te verwerken. Doordat hij door velen als een controversieel figuur werd en wordt beschouwd, had ik nooit gedacht dat ik kans zou maken om te winnen.”

“Ik zou graag mijn erkenning willen gebruiken als een reactie op het feit dat het geloof bij jongeren en volwassenen almaar meer wordt weggelachen en als iets absurds wordt gezien. De prijs is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat is voor mij niet het belangrijkste.”

diepe verbondenheid

“Voor ik in contact kwam met geloof, was ik iemand die intensief op zoek was naar antwoorden op vragen waarvan ik nu weet dat ze geen antwoord hebben, zoals ‘Wat was er voor het ontstaan van het heelal?’; ‘Is er leven na de dood?’ en zo veel meer. Het feit dat ik nooit het antwoord vond op die vragen maakte mij erg onrustig. Het geloof heeft ervoor gezorgd dat ik met die onzekerheden kan omgaan en dat ik tegelijk een diepe verbondenheid voel met de mensen rondom mij.”

“Ik begrijp dat mensen die niet geloven niet zo veel nood hebben aan geloof, omdat ze een andere bron hebben waaruit ze de hoop en kracht kunnen vinden om om te gaan met bepaalde onzekerheden en daarom respecteer ik deze mensen ook..”

“Ook sta ik positief tegenover andere geloven, omdat ik weet dat elk geloof in essentie heel erg op elkaar lijkt. De manier waarop ze die essentie verkondigen is aangepast aan de cultuur en tradities die overeenstemmen met het doelpubliek van dat geloof.”

Instagram

“Ik vind dat er een stijging is van materiële normen en waarden ten gevolge van de geestelijke waarden en normen. Het wordt volgens mij steeds belangrijker om veel volgers te hebben op Instagram, om op zoveel fuiven mogelijk op te dagen, om een goed diploma te behalen. Doordat velen focussen om aan al deze voorwaarden te voldoen, verliezen ze hun aandacht voor tradities, rust en stilte, diepgang in gesprekken. Deze zaken, net zoals het geloof, helpen om de mensen in contact te brengen met hun ziel, die volgens mij iedereen heeft, en zorgen ervoor dat je een verbondenheid ervaart met de mensen om je heen. Dit geldt voor zowel gelovigen als niet-gelovigen.” (RV)

Stefan’s essay kan je vinden op: https://www.kuleuven.be/thomas/page/theolympiade-stefan-devriese/